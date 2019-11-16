- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تغلق معبراً حدودياً مع إيران والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
معبر شلامجة
أوضح "علاء الدين القيسي" الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أن إغلاق منفذ معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمام المسافرين، جاء بناءًا على رغبة الحكومة الإيرانية، نظراً للاحتجاجات التي يشهدها البلدان.
وقال القيسي في تصريحات لــ cnn ، إن عملية إغلاق المعبر جاءت بناء على طلب من الحكومة الإيرانية وسيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه العملية لن تؤثر على حركة البضائع بين البلدين.
ويقع معبر الشلامجة الذي تم إغلاقه على 30 كم شرق مدينة البصرة التي تشهد احتجاجات دموية منذ الأسبوع المنصرم، وجنوب غرب محافظة خوزستان الإيرانية.
واندلعت احتجاجات في مدن إيرانية عدة، مساء الجمعة، كرد فعل على إعلان الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الخميس، عن رفع أسعار الوقود قبل فصل الشتاء.
وتوعد المدعي العام الإيراني المتظاهرين بالتصدي لهم بـ"كل حزم" واصفا إياهم بـ"الفوضويين" و"العملاء للأجنبي" ومعتبرا أن احتجاجاتهم تشكل "جريمة" وفقا للقانون، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تغلق معبراً حدودياً مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.