شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الإنتقالي في الرياض يلتقي السفير الصيني ويستعرض نتائج اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، رئيس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، الدكتور ناصر الخبجي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السفير كانغ يونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن والبعثة المرافقة له.

واستعرض الخبجي مع السفير الصيني أهمية اتفاق الرياض التاريخي ودور المجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة المقبلة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية والملفات المشتركة والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الصين الشعبية. Advertisements بدوره هنأ السفير يونغ قيادة المجلس الانتقالي بتوقيع اتفاق الرياض، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الطرفين ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ الاتفاق والتعاون في مختلف المجالات. وأكد السفير الصيني أن حكومة بلاده ستظل داعمة وحريصة على حل كل القضايا وتطبيع الحياة في المناطق كافة .

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