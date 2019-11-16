قباطي: اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على مختلف الجوانب

السبت 16 نوفمبر 2019

أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة ، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، بأن اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والشرعية اليمنية هو مدخل لإصلاح الشأن في المناطق المحررة بشكل كامل.



وأضاف "قباطي" في حوار خاصة لــ "اليمن العربي"، حول أثر اتفاق الرياض على السياحة، بأن الاتفاق هو نوع من إعادة تعزيز القدرة على الفعل من قبل القوي المناهضة للإنقلابيين.

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وقال بأن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على مختلف الجوانب ومؤسسات الدولة ومنها قطاع السياحة.

وكشف بأننا نطلع لتوسع نشاط السياحة، ومنها رحلات الطيران بمختلف المطارات في اليمن.