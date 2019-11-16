شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات طيران الخطوط اليمنية ليوم غد الاحد والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 طيران اليمنية تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الاحد الموافق 17 نوفمبر 2019م، عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون - سقطرى . القاهره - سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) ????الوصول : 0630 صباحا. سيئون - سقطرى. الاقلاع : 0930 صباحا. ????الوصول : 1045 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سقطرى - سيئون - القاهره. سقطرى- سيئون. الاقلاع : 1145 ظهرا. ????الوصول : 1300 ظهرا. سيئون- القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. ????الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 603. Advertisements خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) ????الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله 632. خط الرحله :عدن- الخرطوم. الاقلاع : 0800 صباحا. ????الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1000 صباحا. (توقيت الخرطوم) الوصول : 1300 ظهرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن - القاهره . الاقلاع : 1400 ظهرا. ????الوصول : 1630 مساء.

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