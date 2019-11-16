إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة تضامنا مع غزة

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داوود عبدالرؤوفالسبت 2019/11/16 06:38 م بتوقيت أبوظبي
جانب من المواجهات اليوم في الضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص والعشرات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في المواجهات التي اندلعت في المدخل الشمالي لمدينة البيرة في وسط الضفة الغربية.
وأضاف أن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ وآخر في القدس، فيما أصيب ثالث بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات.
وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم تقديم العلاج لعشرات الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع ميدانية، وتم نقل حالة واحدة إلى المستشفى.
كانت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت دعت إلى وقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، ولاحقا توجه الطلاب إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث يتواجد حاجز "بيت إيل" العسكري الإسرائيلي.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلاب الفلسطينيين.
ورشق الفلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة وأضرموا النيران في إطارات السيارات بعد أن أغلقوا الطريق المؤدي إلى الحاجز الإسرائيلي بالمتاريس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة، قبل أن تتفق فصائل غزة والاحتلال على التهدئة بوساطة قامت بها مصر.
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