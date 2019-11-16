محمد بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان تعزيز علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مع أم جيه أكبر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الهندي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.