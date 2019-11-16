يوفنتوس يخطط لإعادة سيناريو خطف "بوجبا جديد" من يونايتد

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لتكرار سيناريو تعاقده مع الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل بضعة سنوات، حسب تقارير صحفية، الجمعة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن خطة يوفنتوس، التي تتمثل في التعاقد مع تاهيث تشونج موهبة مان يونايتد، في صفقة انتقال حر فور انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي.

ولا يشعر جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الهولندي الشاب، بالسعادة بشأن وضع موكله مع "الشياطين الحمر" في الفترة الأخيرة، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق الأول بصفة منتظمة.

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ويؤمن مسؤولو "السيدة العجوز" بأن اللاعب الهولندي سيمثل إضافة قوية لتشكيلة الفريق، مما دفعهم لمراقبة وضعه مع ناديه في الوقت الراهن.

ويسعى يونايتد لتأمين لاعبه الشاب، صاحب الـ19 عاما، بالدخول مع وكيله في مفاوضات مكثفة من أجل تجديد عقده.

على الجانب الآخر، تواصل مسؤولو يوفنتوس مع تشونج ووكيله، للاستفسار عن مدى رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف "البيانكونيري".

وكان يوفنتوس تعاقد مع بوجبا عام 2012 في صفقة انتقال حر، قادما من مانشستر يونايتد، ليتحول إلى نجم داخل ملعب "أليانز" على مدار 4 سنوات، قبل عودته إلى "أولد ترافورد".