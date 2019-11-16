محمد بن راشد مهنئا سلطنة عمان بيومها الوطني: أمة عريقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، سلطنة عمان بيومها الوطني الـ49، الذي يحل الإثنين المقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نبارك لسلطنة عمان.. قائدا مظفرا.. وشعبا شقيقا وأمة عريقة ذكرى اليوم الوطني الـ49.. أدام الله عليكم نعمته وزادكم رفعة.. وحفظ السلطان قابوس المعظم في صحته وأطال عمره وزاده مجدا ومحبة".





وتحتفل سلطنة عمان بذكرى اليوم الوطني في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، والذي بدأ منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية عام 1970، ويوافق يوم ميلاد السلطان قابوس بن سعيد، وهي مناسبة سنوية لتوجيه الشكر إلى السلطان الذي قاد البلاد تحت شعار "تنمية البشر قبل الحجر".



