مجهولون يقتحمون سجنا في مالي ويهربون المعتقلين

قالت السلطات في مالي إن مسلحين مجهولين اقتحموا أحد السجون في شمالي البلاد، وساعدوا العديد من السجناء على الهروب.

وأوضحت وكالة الأنباء المالية، السبت، أن أربعة مسلحين مجهولين اقتحموا الخميس الماضي سجن ديري في المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، وساعدوا المعتقلين على الهروب، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى.

وتابعت الوكالة أن المسلحين المجهولين نجحوا في الهروب، ولم تستطع السلطات القبض عليهم، ولا الكشف عن هوية المسجونين الهاربين.

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وتدفق، الجمعة، الآلاف إلى شوارع العاصمة باماكو تلبية لدعوة المعارضة لمساندة الجيش المالي، والمطالبة بتوفير احتياجاته من سلاح وتجهيزات ومحاسبة الضالعين في الفساد.

ورفع المتظاهرون، الذين قدرت المعارضة عددهم بنحو 15 ألفا، لافتات كتب على بعضها "لا لتبديد أموالنا.. وتعيش القوات المسلحة المالية".

وقال زعيم المعارضة سومايلا سيسي في تصريحات صحفية: "إن الجيش المالي تعرض للخيانة"، ووصف تجهيزاته بـ"الضعيفة"، وعلينا خوض معركة لتصبح قواتنا في أعلى مستوى.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الأسبق محمد علي باتيلي إلى "خوض معركة ضد الفساد في الجيش ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".