البرلمان العراقي يطالب بحماية المحتجين والنشطاء

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، السبت، الأجهزة الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين والنشطاء بعد عمليات خطف واغتيال الناشطين والمدونين.

ودعت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الأجهزة الأمنية، إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية.

وطالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر.

واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي الداعم للمظاهرات عدنان رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

ونعى نجل رستم والده كاتبا على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الجمعة: "والدي أمسى شهيدا من أجل الوطن الذي كان يحلم برؤيته سالما منعما".

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وأضاف "قتلوا أبي وتركوا المجرمين.. قتلوا أبي البسيط وصافحوا المجرمين والدواعش.. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء يا غادرين".





يذكر أن اغتيال رستم يأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل والخطف التي طالت على مدى الأيام الماضية عددا من الناشطين والإعلاميين.

والجمعة، سقط قتيلان جديدان خلال تفريق قوات الأمن مظاهرات في وسط العاصمة بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

وقال مسؤولون عراقيون إن متظاهرين اثنين قتلا بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على مظاهرة في وسط العاصمة بغداد، بهدف تفريقها.

ورغم القمع الذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى بصفوفهم منذ شهر ونصف، تواصل حركة الاحتجاج العراقية التصعيد في سياق معركة طويلة يخوضها المتظاهرون مع الطبقة السياسية ضد الفساد وتدخلات إيران.