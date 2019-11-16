ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير خارجية البحرين، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين.

وأكدا حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتنمية العلاقات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.