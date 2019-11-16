بومبيو: وقف دعم إيران للإرهاب الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن الضغط على إيران لوقف دعمها الإرهاب هو الطريق الوحيد لحل أزمة الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه "لم يعد بوسع المجتمع الدولي الزعم أنه يريد السلام في منطقة الشرق الأوسط في حين يسمح باستمرار التهديدات الإيرانية دون رادع".

وتشهد مدن إيرانية عدة احتجاجات، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.

واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف.

وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقرا، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.