القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أن الضغط على إيران لوقف دعمها الإرهاب هو الطريق الوحيد لحل أزمة الشرق الأوسط.
وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه "لم يعد بوسع المجتمع الدولي الزعم أنه يريد السلام في منطقة الشرق الأوسط في حين يسمح باستمرار التهديدات الإيرانية دون رادع".
وتشهد مدن إيرانية عدة احتجاجات، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.
واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف.
وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقرا، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: وقف دعم إيران للإرهاب الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.