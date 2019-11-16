جماهير كوسوفو تزحف لشراء تذاكر مباراة حلم طفل عمره 4 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زحفت جماهير كوسوفو نحو منافذ بيع تذاكر مباراة منتخب بلادها ضد إنجلترا، الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فإن حوالي 100 ألف مشجع زحفوا إلى منافذ البيع من أجل شراء تذاكر آخر مباراة لكوسوفو على ملعبها في التصفيات، على الرغم من عدم تجاوز تعداد السكان في البلاد، مليوني فرد.

وأعدت الشبكة تقريرا مع المشجعين في كوسوفو، لمعرفة سر زحفهم نحو شراء تذاكر المباراة الأخيرة في التصفيات بهذا الشغف، حيث إن الفوز على الإنجليز سيمنحهم فرصة للتأهل لليورو لأول مرة في تاريخهم.

ويحتل منتخب كوسوفو المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، متأخرا عن التشيك بفارق 4 نقاط، ليصبح الانتصار في الجولة الأخيرة الأمل المتبقي له للتأهل ضمن أفضل الفرق أصحاب المرتبة الثالثة.

ويقول أحد المشجعين عن هذه الفرصة: "هذه اللحظة تأتي بعد سنوات من الحرب، إنها اللحظة الأكبر بالنسبة لجماهيرنا".

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وقال آخر: "بالنسبة لمنتخب عمره 4 سنوات فقط، بمثابة طفل في عالم كرة القدم، فإن التأهل لليورو سيكون قصة عظيمة في تاريخ اللعبة".

بينما تحدث مشجع آخر، قائلا: "قبل اعتراف الفيفا بكوسوفو، كنا معتادين على مشاهدة منتخبات أمثال إنجلترا وألمانيا أو فرنسا على سبيل المثال، إلى جانب دول أخرى".

وأكمل: "بعد اعتماد كوسوفو من الفيفا، بدأنا في مشاهدة فريقنا، لذلك هي لحظة رائعة بالنسبة لنا".

وكشف مشجع آخر عن حلم طفولته، قائلا: "حلمي منذ سنوات، بالتحديد عندما كنت أبلغ 18 عاما، أن أعيش هذه اللحظة".