السعودية تدشن مشروع "سكاكا للطاقة الشمسية" قبل نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم السبت أن منطقة الجوف بالمملكة ستدشن أولى مشروعاتها للطاقة المتجددة قبل نهاية العام. وقال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد بن عبد الله أبونيان إن "مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو مشروع مستقل لتويد الكهرباء، البالغة قدرته 300 ميغاوات سيولد طاقة نظيفة كافية لتزويد 45 ألف وحدة سكنية بالكهرباء في منطقة الجوف بحسب التقديرات، وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً". وذُكر أن المشروع هو الأول للطاقة المتجددة الذي يُشيد في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار ريال. وأضاف أبونيان، أن المشروع يعد من أدوات دعم الاقتصاد الوطني، وتوجهات برنامج التحول الوطني 2020 في تنويع مصادر الدخل بوتقليل الاعتماد على مداخل النفط والتوجه للطاقة ورفع حصة الاعتماد على مصادر متجددة أخرى. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق خطة ومستهدفات الرؤية السعودية للطاقة المتجددة بإنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والذي يشغل مساحة تزيد عن 6 كيلومترات مربعة.

