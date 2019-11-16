أرسلت عائلة شاه إيران تعلق على الإحتجاجات المتصاعدة في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

علق رضا بهلوي، نجل شاه إيران ووالدته فرح ديبا بلهوي، على الإحتجاجات المتصاعدة التي تشهدها المدن الإيرانية رفضاً لرفع تسعيرة الوقود .



وأنتقد نجل وزوجة الشاه، بشدة، النظام الإيراني، على خلفية الاحتجاجات المتصاعد في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود، وسوء الأوضاع المعيشية.

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وقال رضا بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية التي قادها الخميني بحكم والده العام 1979:“إن النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانًا للإيرانيين“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر:“إن الحل الوحيد هو إسقاط هذه الزمرة الفاسدة التي تعمل ضد إيران.. ويكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك“.

بدورها قالت فرح ديبا بهلوي زوجة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي "من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية" .