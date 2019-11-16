رجوي تدعو الشباب للانضمام إلى صفوف المحتجين في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

دعت رئيسة منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية مريم رجوي، جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها نظام الملالي. وأكدت رجوي أن "نظام الملالي برفعة أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، تسبب في جعل الكادحين أكثر فقراً وأن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي و(الرئيس حسن) روحاني ومختلسي المليارات من حواشيهم". وذكرت "هؤلاء ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في تأجيج الحروب والمشاريع النووية والصاروخية خدمة". كانت إيران قد نفت أمس الجمعة، ماتردد من تقارير عن اندلاع مظاهرات أو أعمال شغب واحراق محطات للوقود ببعض المدن بعد قرار رفع أسعار الوقود، منتصف ليلة الخميس. تواصلت مظاهرات الإيرانيين في مختلف مدن البلاد لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على زيادة سعر الوقود. وقالت المنظمة إن "الاحتجاجات شهدت إضرام النار في مقرات حكومية ومصارف، واندلاع اشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن". وفي طهران أغلق المحتجون طريق "حكيم" السريع، وهتفوا قائلين "الموت للدكتاتور"و"الموت لخامنئي"في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.

