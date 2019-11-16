- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجوي تدعو الشباب للانضمام إلى صفوف المحتجين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
دعت رئيسة منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية مريم رجوي، جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها نظام الملالي. وأكدت رجوي أن "نظام الملالي برفعة أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، تسبب في جعل الكادحين أكثر فقراً وأن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي و(الرئيس حسن) روحاني ومختلسي المليارات من حواشيهم". وذكرت "هؤلاء ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في تأجيج الحروب والمشاريع النووية والصاروخية خدمة". كانت إيران قد نفت أمس الجمعة، ماتردد من تقارير عن اندلاع مظاهرات أو أعمال شغب واحراق محطات للوقود ببعض المدن بعد قرار رفع أسعار الوقود، منتصف ليلة الخميس. تواصلت مظاهرات الإيرانيين في مختلف مدن البلاد لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على زيادة سعر الوقود. وقالت المنظمة إن "الاحتجاجات شهدت إضرام النار في مقرات حكومية ومصارف، واندلاع اشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن". وفي طهران أغلق المحتجون طريق "حكيم" السريع، وهتفوا قائلين "الموت للدكتاتور"و"الموت لخامنئي"في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
كانت هذه تفاصيل خبر رجوي تدعو الشباب للانضمام إلى صفوف المحتجين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.