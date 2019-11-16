الجزائر: مرشحو الرئاسة يوقعون "ميثاق أخلاقيات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر في 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، اليوم السبت على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية. ووقع على الميثاق كل من رئيس جزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. وينص ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية على مجموعة من الالتزامات من بينها احترام المسار الانتخابي والديمقراطي، والامتثال للنصوص القانونية التي تنظم الانتخابات، ويتوجب على المرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، الالتزام بنزاهة النظام الانتخابي، وعدم الإدلاء عمداً بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للانتخابات، وضرورة الإدلاء بتصريحات دقيقة، قصد تفادي الأقوال الخاطئة. ويشدد الميثاق على منع نشر أي إعلان أو وسيلة إشهارية كالمطويات والكتيبات أو البيانات والنشرات الإعلامية والرسائل الإلكترونية واللافتات والملصقات، كما يلزم المرشحين باحترام برنامج الاجتماعات والتجمعات المندرجة في إطار الحملة، وفي نفس الوقت يمنع استخدام أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض دعائية انتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية، وكذا الاستعمال المغرض لرموز الدولة. ويمنع الميثاق بأي شكل من الأشكال استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، ويمنع أيضا نشر أي إعلان أو مادة إشهارية تتضمن عبارات أو صوراً من شأنها أن تحث على الكراهية والتمييز والعنف أو ترمي لفقد الثقة في مؤسسات الجمهورية، ويحظر استعمال واستغلال أماكن العبادة، والإدارات العمومية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات التكوين(التدريب). ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية غداً الأحد.

