محتجون عراقيون يسيطرون على جزء من جسر في وسط بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

قال مصور من رويترز إن محتجين عراقيين سيطروا اليوم السبت، على جزء من جسر رئيسي في بغداد كانت قوات الأمن أبعدتهم عنه قبل أسبوع. وسيطر المتظاهرون أيضاً على مبنى مرتفع يطل على الجسر ليبسطوا سيطرتهم على منطقة جديدة وسط العاصمة العراقية، بعدما بدا أن الاحتجاجات فقدت زخمها. وقالت الشرطة ومسعفون إن انفجار قنبلة في ساحة قريبة في الليل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، ولكن لم تتضح على الفور هوية المسؤولين عن الانفجار، أو إذا كان له صلة بالمظاهرات. وقتل أكثر من 300 شخص في الاضطرابات الحاشدة المستمرة منذ أسابيع في بغداد، وجنوب العراق. وتزايدت حدة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب نقص الوظائف والخدمات العامة. ويطالب المحتجون برحيل الطبقة الحاكمة بالعراق، وإصلاح نظام الحكم الذي أذكى الفساد منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003. وطبق إحصاءٍ لرويترز استناداً إلى مصادر بالشرطة وأخرى طبية، فإن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت للتعامل مع متظاهرين أغلبهم من العزل، ما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصاً في أسبوع منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما قُتل أكثر من 12 فرداً من قوات الأمن. وتتعرض الحكومة لضغوط من السلطات الدينية ذات النفوذ لوقف حدة العنف، وإجراء إصلاحات حقيقة لتحسين حياة العراقيين. وقال مصدر أمني إن العراق أغلق معبراً حدودياً جنوبياً مع إيران أمام المسافرين اليوم السبت بسبب الاضطرابات في البلدين.

