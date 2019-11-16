أعلنت النيابة العامة في ولاية قرشهير التركية عن "توقيف 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لتنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلادا"، موضحةً أن "قوات الأمن أوقفت 11 مشتبها به في هذه الولاية، و5 في ولاية صامسون، و3 في ولاية أوردو، و6 بولاية شانلي أورفة، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن أنشطة "داعش".
وأوضحت أن "مديرية أمن قرشهير استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبه بهم الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز ترحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة في ولاية قرشهير التركية: إلقاء القبض على 25 من أقارب البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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