النيابة العامة في ولاية قرشهير التركية: إلقاء القبض على 25 من أقارب البغدادي

أعلنت ​النيابة العامة​ في ولاية قرشهير التركية عن "توقيف 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لتنظيم "داعش"، ​أبو بكر البغدادي​، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلادا"، موضحةً أن "قوات ​الأمن​ أوقفت 11 مشتبها به في هذه الولاية، و5 في ولاية صامسون، و3 في ولاية أوردو، و6 بولاية ​شانلي أورفة​، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن أنشطة "داعش".

وأوضحت أن "مديرية أمن قرشهير استجوبت الموقوفين وأحالتهم إلى ​محكمة​ صلح الجزاء، التي قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية وسلمت مديرية الأمن بقية المشتبه بهم الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز ترحيل".