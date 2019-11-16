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إدخال رئيس صربيا إلى المستشفى بسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية

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أعلن مكتب رئيس ​صربيا​ ألكسندر فوسيتش، في بيان، أنّ "الرئيس أُدخل إلى المستشفى العسكري في بلغراد للعلاج من مشكلات تتعلّق بالقلب والأوعية والدموية".

وهذه المرّة الأولى الّتي يُعلن فيها رسميًّا أنّ فوسيتش (49 عامًا) يُعاني من مشكلات في القلب.

مع التذكير أنّ فوسيتش، وهو من القوميّين المتطرّفين وأصبح مؤيّدًا للاتحاد الأوروبي، تولّى رئاسة الحكومة من 2014 إلى 2017، من ثمّ انتُخب رئيسًا عام 2017، وهو شخصيّة قويّة في الساحة السياسيّة في صربيا منذ عام 2012، عندما فاز الحزب التقدمي الصربي الّتي يتزعّمه في الانتخابات.

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