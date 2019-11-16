مسؤول مصري: على واشنطن أن تعيد حساباتها وتكف عن فرض الشروط

دعا عضو ​مجلس النواب​ المصري، مصطفي بكري، ​الولايات المتحدة​ إلى أن "تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط، لأن مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها"، مشيراً إلى انه "لايحق ل​أميركا​ وغير أميركا أن تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وأن تملي شروطها على ​الحكومة المصرية​، لقد أذاعت الوكالات أن وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين هددا بفرض ​عقوبات​ على مصر حال إقدامها على الحصول على ​طائرات سوخوي​ 35 من ​روسيا​"، مؤكداً أن "زمن إملاء الشروط انتهى".

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