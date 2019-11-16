الاتحاد الإفريقي: أمام قادة جنوب السودان فرصة أخيرة لتشكيل حكومة

أعلن مفوّض السلم والأمن في "الاتحاد الإفريقي" إسماعيل شرقي، أنّ "لدى قادة ​جنوب السودان​ المتحاربين فرصة أخيرة لتشكيل حكومة"، في موقف يدعم تحذيرات ​الولايات المتحدة الأميركية​ من نفاذ صبرها من حكومة الدولة الفتية.

ولفت في تصريح صحافي، بعد محادثات جرت بين الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية في ​واشنطن​، إلى أنّه "لا يمكن أن تَستمر لعبة التأجيل طوال الوقت"، مشدّدًا على أنّ "أهالي جنوب السودان أُنهكوا من الحرب".

وكان قد اتّفق رئيس جنوب السودان ​سلفا كير​ وخصمه زعيم المتمردين ​رياك مشار​، على تشكيل حكومة ائتلاف بحلول 12 تشرين الثاني. لكن الوسطاء الأفارقة بقيادة ​أوغندا​ وافقوا على منحهم مئة يوم إضافي، في ثاني تمديد.