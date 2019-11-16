الاتحاد الإفريقي: أمام قادة جنوب السودان فرصة أخيرة لتشكيل حكومة

أعلن مفوّض السلم والأمن في "الاتحاد الإفريقي" إسماعيل شرقي، أنّ "لدى قادة جنوب السودان المتحاربين فرصة أخيرة لتشكيل حكومة"، في موقف يدعم تحذيرات الولايات المتحدة الأميركية من نفاذ صبرها من حكومة الدولة الفتية.
ولفت في تصريح صحافي، بعد محادثات جرت بين الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، إلى أنّه "لا يمكن أن تَستمر لعبة التأجيل طوال الوقت"، مشدّدًا على أنّ "أهالي جنوب السودان أُنهكوا من الحرب".
وكان قد اتّفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم المتمردين رياك مشار، على تشكيل حكومة ائتلاف بحلول 12 تشرين الثاني. لكن الوسطاء الأفارقة بقيادة أوغندا وافقوا على منحهم مئة يوم إضافي، في ثاني تمديد.
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