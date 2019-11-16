أردوغان: عدد السياح يقفز لـ50 مليون والتضخم يتراجع

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ان "المؤشرات تدل على أن عدد السياح سيتجاوز بنهاية 2019 عتبة الـ50 مليون، والتخضم سيتراجع إلى خانة الأحاد بحلول 2020"، مشيراً إلى انه |يبدو أن عدد السياح سيتجاوز 50 مليونا هذا العام، تركيا أصبحت الآن وجهة سياحية مهمة في العالم"، مفيداً بأنه "سيتراجع التضخم إلى خانة الأحاد بإذن الله مع حلول عام 2020".
وأشار إلى أن "سعر الفائدة تراجع حتى 13.5% مع استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل نحو 40%"، مؤكدا أنه "سيتراجع أكثر"، مضيفاً "من الواضح أن الهجمات التي تستهدف بلدنا والمؤمرات التي تحاك ضدنا والضغوط الجائرة التي نتعرض لها ستستمر لفترة".
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