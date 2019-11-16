أردوغان: عدد السياح يقفز لـ50 مليون والتضخم يتراجع

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى ان "المؤشرات تدل على أن عدد السياح سيتجاوز بنهاية 2019 عتبة الـ50 مليون، والتخضم سيتراجع إلى خانة الأحاد بحلول 2020"، مشيراً إلى انه |يبدو أن عدد السياح سيتجاوز 50 مليونا هذا العام، ​تركيا​ أصبحت الآن وجهة سياحية مهمة في ​العالم​"، مفيداً بأنه "سيتراجع التضخم إلى خانة الأحاد بإذن الله مع حلول عام 2020".

وأشار إلى أن "سعر ​الفائدة​ تراجع حتى 13.5% مع استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل نحو 40%"، مؤكدا أنه "سيتراجع أكثر"، مضيفاً "من الواضح أن الهجمات التي تستهدف بلدنا والمؤمرات التي تحاك ضدنا والضغوط الجائرة التي نتعرض لها ستستمر لفترة".