أعلن مكتب الادعاء الفدرالي في ألمانيا أنّ "امرأة تحمل الجنسية الألمانية يُشتبه في علاقتها بتنظيم "داعش"، اعتُقلت فور وصولها إلى ألمانيا بعد ترحيلها من تركيا".
وذكر أنّ "المرأة الّتي تُعرف باسم "نسيم أ." تمّ ترحيلها من تركيا مع امرأة أُخرى واحتجزت في مطار فرانكفورت يوم أمس الجمعة".
ويتّهم المدعي العام الفدرالي "نسيم أ." بالذهاب إلى سوريا في أواخر عام 2014، للعيش على أرض "داعش".
وكانت قد بدأت تركيا ترحيل "الجهاديين" الأجانب يوم الإثنين. وقد رَحّلت يوم الخميس رجلًا يُشتبه في صلاته بتنظيمات متطرفة، مع عائلته إلى ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ألمانيا اعتقلت امرأة يشتبه بانتمائها لـ"داعش" بعد ترحيلها من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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