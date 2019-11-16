سلطات ألمانيا اعتقلت امرأة يشتبه بانتمائها لـ"داعش" بعد ترحيلها من تركيا

أعلن مكتب الادعاء الفدرالي في ​ألمانيا​ أنّ "امرأة تحمل الجنسية الألمانية يُشتبه في علاقتها بتنظيم "داعش"، اعتُقلت فور وصولها إلى ألمانيا بعد ترحيلها من ​تركيا​".

وذكر أنّ "المرأة الّتي تُعرف باسم "نسيم أ." تمّ ترحيلها من تركيا مع امرأة أُخرى واحتجزت في ​مطار فرانكفورت​ يوم أمس الجمعة".

ويتّهم المدعي العام الفدرالي "نسيم أ." بالذهاب إلى ​سوريا​ في أواخر عام 2014، للعيش على أرض "داعش".

وكانت قد بدأت تركيا ترحيل "الجهاديين" الأجانب يوم الإثنين. وقد رَحّلت يوم الخميس رجلًا يُشتبه في صلاته بتنظيمات متطرفة، مع عائلته إلى ألمانيا.