قائد عسكري ايراني: اميركا ستتلقى صفعة قوية لو ارتكبت أدنى حماقة

حذّر مساعد قائد ​الحرس الثوري​ في محافظة يزد وسط ​ايران​ العميد حسين زارع كمالي، ​اميركا​ من "مغبة ارتكاب ادنى حماقة"، مشددا على "أنها ستتلقى صفعة قوية في هذا الحال"، مشيراً إلى "الطاقات السياسية والدفاعية التي تمتلكها ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية في مواجهة اعدائها ومخططات اميركا في الايام الاولى عقب انتصار ​الثورة الاسلامية​"، موضحا أنه "تصورت انها بإمكانها توجيه ضربة للبلاد باستخدام عملائها الى جانب شن هجوم بعدد من الطائرات والمروحيات".

ولفت الى إن "اميركا تريد تأسيس تحالفات مع اصدقائها لتحقيق اهدافها السياسية والامنية لكن اقتدار ايران الراسخ يتعزز باستمرار بفضل توجيهات قائد الثورة ومشاركة كوادر التعبئة والدعم الشعبي"، مؤكدا "ضرورة ادراك شأن هذا الاقتدار الذي تحظى به ايران واعتماد نهج قائد الثورة والحضور في جميع السوح ولا ينبغي ان تنطلي خدع العناصر العميلة والمغرر بها من قبل اميركا".

ونوه الى ان "ايران انتقلت من حالة التبعية للاستكبار العالمي في مرحلة ما قبل انتصار الثورة الى مرحلة القوة التي تتمثل بتوجيه التحذيرات لاميركا واستهدافها من قبل كوادر التعبئة والشعب الداعم لثورته في حال ارتكابها ادنى حماقة"، لافتاً إلى ان "الاستكبار العالمي يتآمر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب مجابهتها للكيان الصهيوني وايقافها التغلغل الاميركي في غرب آسيا ودعمها لجبهة المقاومة".