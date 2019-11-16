السيد: الحريري وجنبلاط وجعجع يبتزون غيرهم في تأليف الحكومة

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كان شعار الإنتفاضة "كلن يعني كلن" لا قديسين ب​الدولة​، لكن التركيز كان على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، والمسايرة كانت لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، توهم هذا الثلاثي أن الإنتفاضة كانت لهم وليست عليهم، وأنهم أبرياء من ​الفساد​ وخراب البلد، ولذلك يبتزون غيرهم في تأليف ​الحكومة​".

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