تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل بين الجنرال بيشوتا والجنرال فولكو

أقامت ​قوات الامم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ مراسم حفل تسليم وتسلم انتقال ​السلطة​ في ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ بين الجنرال ​برونو بيشوتا​ المنتهية ولايته وخلفه الجنرال الوافد الجنرال دييغو فولكو وذلك في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في ​بلدة شمع​ جنوب صور. ونوه رئيس البعثة القائد العام لليونيفيل ​اللواء​ ستيفانو دل كول بـ"الدور ​البناء​ الذي ادّاه الحنرال المغادربيشوتا"، قائلا" تعمل ​اليونيفيل​ بحيادية واستقلالية. وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لوقف الأعمال العدائية ومع شريكنا الاستراتيجي ​الجيش اللبناني​ وهنا يجب ان اثني على مهنية وتوجيهات العميد برونو بيشوتا تحت قيادتكم عمل جنود القطاع بالتزام وتفان واشكر نساء ورجال القطاع ولواء اوسطا والدول المساهمة في القطاع الغربي وبالأخص ​ايطاليا​ التي تعد ثاني أكبر دولة مساهمة في اليونيفيل بألف ومئتي جندي".

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