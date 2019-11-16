كلودين عون روكز: الأوطان لا تُبنى إلا بثقافة الاحترام

لفتت رئيس "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ​كلودين عون روكز​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "حين تنتهي الأزمة الّتي نعيشها اليوم، وكيفما انتهت، ستخلّف وراءها انقسامًا أكبر في صفوف اللبنانيين بسبب عدم استخدام أسلوب الحوار البناء، والأوطان لا تُبنى إلّا بثقافة الاحترام".

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