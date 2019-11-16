ريفي: باسيل احرق نفسه وأحرق العهد معه وأحرق تياره

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "وزير الخارجية جبران باسيل المنحوس الذي أحرق نفسه وأحرق العهد معه وأحرق تياره"، مشيرا الى أن "باسيل يُحرق كل من يراهن أو يتكل عليه"، مضيفا: "قيل المنحوس منحوس ولو حطوا على راسه فانوس".

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