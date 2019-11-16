انطلاق تظاهرة نقابية من أمام الاتحاد العمالي العام باتجاه رياض الصلح

انطلقت ​تظاهرة​ من أمام مقر "​الاتحاد العمالي العام​" باتجاه ​ساحة رياض الصلح​، بدعوة من "تجمع مهنيات ومهنيين" ومشاركة "تجمع أساتذة الجامعات" و"تكتل طلاب ​الجامعة اللبنانية​" و"تجمع الموظفين المستقلين" و"​التيار النقابي المستقل​" و"تجمع ​نقابة الصحافة​ البديلة"، تحت عنوان "من أجل حركة نقابيّة ديمقراطيّة مستقلّة وبديلة، تمثّل العمّال وليس أحزاب السلطة أو حيتان المال".

ورفع المتظاهرون شعارات "نحو روابط نقابيّة تَلتزم الآليّة الديمقراطيّة وتحترم قرار الجمعيات العامة ومجالس المندوبين"، "لا لنقابات العمّال الوهميّة" و"نريد روابط نقابية لا تساعد السلطة على تمرير مقرّرات "سيدر 1" لضرب حقوق المنتسبين إليها وغيرها".

ولفت المتظاهرون إلى أنّ "العمال جزء من انتفاضة 17 تشرين ضدّ النظام الرأسمالي الطائفي"، مُطالبين بـ"رفع يد أحزاب السلطة عن الحركة النقابيّة، وحريّة تنظيم ​العمل النقابي​ من دون ترخيص مسبق وحق موظفي ​القطاع العام​ في التنظيم النقابي".

ووزّع "تجمع مهنيات ومهنيين" منشورا جاء فيه: "غاب "الاتحاد العمالي العام" و"​هيئة التنسيق النقابية​" عن الشارع والناس والعمّال والموظّفين، منذ أن وضعت قوى السلطة اليد عليهما، وأصبحا تابعين للقطاعات الاقتصاديّة المهينة، بعد أن كانا شريكين في صناعة القرارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي تتعلّق بالناس".