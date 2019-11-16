افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "أُطلاق سراح المواطن فادي حجيج، بعد أن تمّ توقيفه منذ يومَيْن، إثر إقدامه على تمزيق صورة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​المعلقة​ – زحلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اطلاق سراح مواطن اقدم على تمزيق صورة رئيس الجمهورية في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.