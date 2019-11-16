بزي: للإسراع بتشكيل حكومة جامعة قادرة على تحقيق أماني اللبنانيين وتحصين الداخل

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، أنّ "كل يوم هناك مستجدات"، سائلًا: "لماذا ​قطع الطرقات​ وعلى من تُقطع؟".

وأكّد خلال لقاءات في مارون الرأس وحانين و​بنت جبيل​، "أنّنا مع الإصلاحات المطلوبة، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أدرجها على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​. هي لمصلحة الحراك ومصلحة البلد"، لافتًا إلى أنّهم "بدأوا بمطالب محقّة ويريدون تعطيل كلّ مناحي الحياة".

ودعا بزي إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جامعة قادرة على تحقيق أماني اللبنانيين وتحصين الداخل بمواجهة المحاولات المكشوفة لركوب موجة المطالب المشروعة، من أجل تمرير مشاريع وفرض وقائع لا تتّصل بأماني الشعب".