الجيش الإسرائيلي: اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان وإحالته إلى التحقيق

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من ​لبنان​"، موضحاً أن "نقطة عسكرية رصدت الشخص خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادما إلى إسرائيل وتمت إحالته إلى التحقيق".

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