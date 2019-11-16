التقدمي ينفي سقوط قتيل وجريح على طريق الناعمة

نفت وكالة داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان اليوم، "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سقوط قتيل وجريح في أثناء مرور سيارتهم على طريق الناعمة"، مؤكدة أن "هذا الخبر عار من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة".
وإذ تشير الوكالة إلى أن "تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة من شأنها بث أجواء من التوتر والهلع لدى المواطنين"، تشدد على "ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم تناقل أخبار مشبوهة، والتأكد من مصداقية كل خبر قبل نشره".
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