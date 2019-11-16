التقدمي ينفي سقوط قتيل وجريح على طريق الناعمة

نفت وكالة داخلية ​الشوف​ في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، في بيان اليوم، "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سقوط قتيل وجريح في أثناء مرور سيارتهم على طريق ​الناعمة​"، مؤكدة أن "هذا الخبر عار من ​الصحة​ ولا يمت إلى الحقيقة".

وإذ تشير الوكالة إلى أن "تداول مثل هذه ​الأخبار​ الكاذبة من شأنها بث أجواء من التوتر والهلع لدى المواطنين"، تشدد على "ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم تناقل أخبار مشبوهة، والتأكد من مصداقية كل خبر قبل نشره".