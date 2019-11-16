النشرة: توقف "بوسطة الثورة" في الرميلة بطلب من الجيش

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بان "بوسطة الثورة" توقفت في الرميلة دون اكمال طريقها الى صيدا والجنوب بطلب من الجيش منعا للتوتر وحماية للسلم الأهلي.
وكان شبان محتجين من صيدا قد تجمعوا عند حاجز الأولي رفضا لمرورها. يذكر ان مدخل صيدا الشمال عند منطقة الاولي، تشهد ازدحاما كثيفا.
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