النشرة: توقف "بوسطة الثورة" في الرميلة بطلب من الجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان "بوسطة ​الثورة​" توقفت في ​الرميلة​ دون اكمال طريقها الى صيدا و​الجنوب​ بطلب من ​الجيش​ منعا للتوتر وحماية للسلم الأهلي.

وكان شبان محتجين من صيدا قد تجمعوا عند حاجز الأولي رفضا لمرورها. يذكر ان مدخل صيدا الشمال عند منطقة الاولي، تشهد ازدحاما كثيفا.