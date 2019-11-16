الجيش الاسرائيلي اعتقل لبنانيا اجتاز السياج التقني بعد اطلاقه النار على شخصين بالوزاني صباحا

اعتقل الجيش الاسرائيلي، اللبناني ج.م. الذي دخل الى الاراضي الاسرائيلية عبر اجتياز السياج التقني على الحدود، بعدما كان اطلق النار على شخصين في الوزاني صباحا.
وكان مراسل "النشرة" في حاصبيا قد أفاد بأن "المدعو ج م ا من بلدة الوزاني قضاء مرجعيون أطلق النار من سلاح صيد نوع على المدعوان أ.ح.أ. من بلدته أيضا وم.أ. من الخيام أثر الخلافات عائلية قديمة وفر الى جهة مجهولة وقد تم نقل الأول إلى مستشفى مرجعيون الحكومي فيما نقل الثاني إلى أحد مستشفيات النبطية وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها".
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