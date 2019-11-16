لفت نقيب موظفي المصارف في ​لبنان​ ​أسد خوري​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا بانتظار ​جمعية المصارف​ لتبلغنا ب​الخطة الأمنية​ المتفق عليها لمواكبة افتتاح المصارف"، موضحاً أن "آلية معينة ستعتمد من جمعية المصارف لطريقة التعامل مع العملاء والمودعين".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب موظفي المصارف: بانتظار جمعية المصارف لتبلغنا بالخطة الأمنية المتفق عليها لمواكبة افتتاح المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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