النشرة: محتجون بصيدا انتقلوا الى جسر الاولي لتحويل سير "بوسطة الثورة"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان مجموعات من المحتجين في صيدا، انتقلوا الى منطقة "الاولي" - مدخل صيدا الشمالي، من اجل تحويل سير "بوسطة ​الثورة​"، الى الطريق البحري، دون المرور بتقاطع "ايليا" وقد رفعوا لافتة كتب عليها "صيدا ترفض بوسطة الفتنة الاميركية".



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