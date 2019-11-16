شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون يطالبون بمحاكمة دولية لأردوغان: انظر للمرآه سترى إرهابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد بالفيديو، أعدته مؤسسة ماعت، رصد فيه فشل أردوغان في زيارته إلى واشنطن، والتى تكشف الحجم الحقيقى لتركيا خارجيا، وسيل الاتهامات والانتقادات التى وجهت له من مسئولين أمريكان، حول جرائمه في سوريا، وانتهاكاته المستمرة في تركيا ضد المعارضة.

التقرير كشف، أن هناك مطالب بمحاكمة الرئيس التركي في المحاكم الدولية ردا على جرائمه التى ارتكبها بحق السوريين، وعلاقته بتنظيم داعش الإرهابي، والدعم المستمر لهم من خلال توفير الملاذات الآمنة لهم، ولفت التقرير أن هناك تظاهرات مناهضة للنظام التركي استقبلت أردوغان فى واشنطن، وذلك ردا على ما يقوم به من قمع وانتهاكات وجرائم في المنطقة.

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