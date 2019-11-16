شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى مواجهة الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت "خضر"- اليوم السبت- إن القطاعات الصناعية المختلفة تتعرض لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيًا وماديًا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة.
وأشارت "خضر" إلى أن السلع الموجودة فى الشوارع بها غش تجارى سواء تلاعب فى المواصفات أو تقليد علامات، وقد تصيب المستهلك بأمراض خطيرة نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة وسامة.
ولفتت النائبة إلى أن غش قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الكهربائية والمواد الغذائية تعد أكثر أنواع الغش خطورة على حياة المواطنين، حيث إن قطع غيار السيارات المغشوشة تؤدي إلى وقوع حوادث على الطرق، ما يترتب عليه وفيات ، كما أن الأدوية غير الصالحة المنتشرة فى بعض الصيدليات من خلال تغيير تواريخ الإنتاج وإضافة مواد جديدة بهدف التربح تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.
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