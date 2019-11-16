شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان: منصة مصر والإمارات الاستثمارية بداية لانطلاقة مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الإعلان عن المنصة الاستثمارية الموحدة بين مصر والإمارات بداية حقيقية لانطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تعد شريكا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا لمصر.

وأشادت عطوة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءاته هناك بقادة الدولة، مؤكدة أن لها العديد من النتائج الإيجابية على الاستثمار.

وأشارت وكيل القوى العاملة، إلى أن الاستثمار الإماراتى المباشر فى مصر، يقدر بحوالى 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجارى سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

ونوهت البرلمانية إلى أن الاتفاقية، ستُساهم بنسبة كبيرة فى زيادة حجم تدفقات الاستثمار للسوق المصرى، وسوف تمثل موضع تعاون اقتصادى على أعلى مستوى بين البلدين.