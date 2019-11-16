محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
زار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ قليل، مستشفى "بلبيس" المركزي؛ للإطمئنان على الطفلة "هبة أحمد مصطفى"، البالغة من العمر 12 سنة، والتي تعرضت للتعذيب على يد خالتها.
واصطحب وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجموعة من الهدايا والوجبات والحلوى للطفلة.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت الخالة المتهمة، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بإشراف محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لمتابعة حالة الطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وكيل الصحة بالشرقية يهدي الطفلة ضحية التعذيب "عروسة وحلوى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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