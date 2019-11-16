الجيزة: إنشاء إدارة مختصة لنظافة محور 26 يوليو ورفع 150 طن مخلفات بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء إدارة مختصة بالنظافة بمحور 26 يوليو لرفع كفاءة النظافة بالطريق والقيام دورياً بأعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات لما للطريق من أهمية مرورية للمواطنين، وذلك فور ملاحظته حاجة الطريق متابعة أكثر لحالة النظافة به ودعمه بعمال نظافة إضافيين.

وصرح راشد بأنه تم توجيه هيئة النظافة والتجميل بتخصيص عمال للمحور لتنظيم ورديات عمل على مدار اليوم مع توفير زى موحد لهم ومتابعة لأدائهم ولحالة النظافة بالمحور.

وأكد راشد أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة للكباري والأنفاق والمحاور المرورية بالمحافظة للوصول إلى المستوى الجمالي اللائق بها، مشيرا إلى أنه تم الدفع بشركات نظافة لرفع كفاءة الطريق الدائري بنطاق المحافظة ورفع أى مخلفات أو قمامة منه مع الدفع بعمال نظافة لكنس وتجريد الطريق.

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ووجه المحافظ، بحسب بيان، بتفريغ صناديق القمامة المجاورة لسلالم الطريق الدائري دوريا مع الدعم بصناديق إضافية في حالة عدم وجودها.

وأشار إلى تكثيف حملات النظافة للوصول إلى المستوى الذي يأمله المواطنين، لافتا إلى أنه يتم الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بشأن وجود أي تجمعات مخلفات حيث يتم التوجيه بسرعة رفعها وتجميل وتمهيد محيطها.

وأكد المحافظ أنه تم رفع 150 طن مخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء بنطاق هضبة الأهرام بمناطق 146ح و 362ط وذلك من خلال 10 نقلات بالمعدات الثقيلة استجابة لمطالب المواطنين من تجمع للقمامة والمخلفات بتلك القطع مما يسئ للمظهر العام للمنطقة ويجعلها مأوى للمخلفات والحشرات. ​