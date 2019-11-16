بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدني لأعلى برج بأفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدنى للبرج "الأيقوني" أعلى برج بأفريقيا، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بحضور هذا الحدث الأول من نوعه في مصر، متوجها بالشكر لجميع العاملين بالشركة الصينية المُنفذة للمشروع، قائلا: "أطالبكم ببذل المزيد من الجهد، حتى نحتفل معا بافتتاح المرحلة الأولى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل".

ونقل الوزير لمسئولي وعمال الشركة الصينية، ثناء وإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجهد المبذول في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، ومطالبته بمزيد من التعاون بين السواعد المصرية والصينية للانتهاء من التنفيذ في الأوقات المحددة.

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وأكد وزير الإسكان، أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أهم وأعظم المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة المصرية، وسيكون انطلاقة للتعاون المصري الصيني في مشروعات أخرى، موضحاً أن البرج الأيقوني لن يكون علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة فحسب، بل سيكون علامة مميزة لمصر كلها.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، اجتماعاً مع مسئولى الشركة الصينية المُنفذة للمشروع، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث أكدوا أنه جارٍ تنفيذ الدور الحادي عشر بالبرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا، كما تخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج، النسب المستهدفة، ويتم استخدام أحدث النظم في الإنشاء لسرعة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.