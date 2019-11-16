بعد أيام على مقتله.. تسجيل صوتي نادر للبغدادي

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، تسجيلا صوتيا نادرا، قال إنه لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، يعود إلى الفترة التي سبقت هزيمة "داعش" في سوريا.

ولفت المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، عثرت على هذا التسجيل الصوتي خلال مداهمة نفذتها على مقر لأحد خلايا التنظيم في دير الزور بشمال شرقي سوريا، في سبتمبر 2018.

Advertisements

ويلقى البغدادي في التسجيل اللوم على عناصر تنظيمه في الخسائر الفادحة التي تعرض لها "داعش"، مشيرا إلى أن السبب في الهزيمة هو الانشغال بأمور الدنيا وتشويه سمعة الآخرين من أجل المال.

ويسمع في خلفية التسجيل صوت مساعد البغدادي في محاولة لتهدئته.

