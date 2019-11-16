مباحثات إماراتية بحرينية بشأن تعزيزعمق العلاقات

اجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مباحثات مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكةالبحرين.
واستعرض ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية البحرين - خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عمقالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.
كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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