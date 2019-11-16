رئيس الوزراء الروسي يهنّئ نظيره المولدوفي لتوليه رئاسة الحكومة

أرسل رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف برقية تهنئة لنظيره المولدوفي إيوان تشيتشو لتولية مهام منصبة الجديد.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - أن تشيتشو وُجهت له دعوة للقيام بزيارة عمل إلى روسيا.
الجدير بالذكر أن برلمان مولدوفا وافق، أول أمس الخميس، على تعيين حكومة جديدة مؤلفة بشكل رئيس من وزراء مؤيدين للرئيس إيجور دودون، الذي تدعمه موسكو.
خمسة أشهر فقط من توليها السلطة وتعهدها مكافحة الفساد.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من الإطاحة بالحكومة السابقة بزعامة مايا ساندو المؤيدة للغرب، في اقتراع بحجب الثقة بعد
وتعهد تشيتشو، الذي شغل منصب وزير المالية لفترة وجيزة خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق بافل فيليب، بمواصلة علاقات مولدوفا مع المقرضين الدوليين.. مؤكدًا في خطابه أمام البرلمان: "ستواصل الحكومة الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء في الخارج والمنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
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