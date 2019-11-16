"أورنج" الفرنسية تعتزم طرح أول اكتتاب عام لذراعها في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتزم شركة "أورنج" الفرنسية للاتصالات الاستعدادات لطرح أول اكتتاب عام محتمل لوحدتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما كشفت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

ونقلت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على الأمر، دون ذكر أسمائهم، أن الشركة تجري لقاءات مع مستشارين حول طرح الأسهم المخطط له، مضيفة أن "أورنج" تدرس إجراء الطرح في عدة بورصات بينها لندن وباريس لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.



وذكرت الوكالة أن "أورنج" قد تبيع أسهم ذراعها في الشرق الأوسط

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وإفريقيا بحلول العام المقبل إذا استكملت استعداداتها الجارية، إلا أن تفاصيل الطرح مازالت موضوع للنقاش، حسب أحد المصادر الذي أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد في هذا الشأن وقد تسعى الشركة لخيارات أخرى.



ونوهت الوكالة بأن "أورنج" تحدثت للمرة الأولى عن فصل أصول الذراع الأفريقي عن الشركة الأم منذ 2014، حيث قال ممثل عن الشركة الفرنسية أن خلق شركة فرعية للشرق

الأوسط وإفريقيا يفتح خيارات للشراكات الجديدة، لافتا إلى أن كل الخيارات بينها طرح اكتتاب عام وفتح رأس مال الوحدة الإفريقية يمكن وضعها في الاعتبار.



كانت وحدة "أورنج" في الشرق الأوسط وإفريقيا قد أبلغت عن 1.8 مليار دولار من الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضرائب وأموال سداد الديون خلال العام الماضي، وهو ما يعد نحو 13% من إجمالي أرباح المجموعة الفرنسية، وذلك بعد ارتفاع المبيعات في المنطقة نحو 5.1% خلال العام الماضي لتبلغ 5.2 مليار يورو.

ولفتت الوكالة إلى أن الاكتتابات العامة للشركات الفرنسية بلغت هذا العام 1.41 مليار دولار أمريكي ارتفاعا من 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.