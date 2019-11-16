تعتزم شركة "أورنج" الفرنسية للاتصالات الاستعدادات لطرح أول اكتتاب عام محتمل لوحدتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما كشفت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
ونقلت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على الأمر، دون ذكر أسمائهم، أن الشركة تجري لقاءات مع مستشارين حول طرح الأسهم المخطط له، مضيفة أن "أورنج" تدرس إجراء الطرح في عدة بورصات بينها لندن وباريس لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.
وذكرت الوكالة أن "أورنج" قد تبيع أسهم ذراعها في الشرق الأوسط
الأوسط وإفريقيا يفتح خيارات للشراكات الجديدة، لافتا إلى أن كل الخيارات بينها طرح اكتتاب عام وفتح رأس مال الوحدة الإفريقية يمكن وضعها في الاعتبار.
ونوهت الوكالة بأن "أورنج" تحدثت للمرة الأولى عن فصل أصول الذراع الأفريقي عن الشركة الأم منذ 2014، حيث قال ممثل عن الشركة الفرنسية أن خلق شركة فرعية للشرق
كانت وحدة "أورنج" في الشرق الأوسط وإفريقيا قد أبلغت عن 1.8 مليار دولار من الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضرائب وأموال سداد الديون خلال العام الماضي، وهو ما يعد نحو 13% من إجمالي أرباح المجموعة الفرنسية، وذلك بعد ارتفاع المبيعات في المنطقة نحو 5.1% خلال العام الماضي لتبلغ 5.2 مليار يورو.
ولفتت الوكالة إلى أن الاكتتابات العامة للشركات الفرنسية بلغت هذا العام 1.41 مليار دولار أمريكي ارتفاعا من 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر "أورنج" الفرنسية تعتزم طرح أول اكتتاب عام لذراعها في الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.