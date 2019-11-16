مسئول جزائري: بلادنا مقبلة على تغيير كبير وجذري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري صلاح الدين دحمون، اليوم السبت أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ستشهد تغييرا كبيرا وجذريا.
وقال دحمون، في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة، إن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستشهد تغييرا كبيرا وجذريا ومن واجبنادعم هذا التحول المنشود الذي عبر عنه شعبنا بكل طلاقة".
وأضاف أن "الشعب الجزائري لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل، وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 ديسمبر المقبل، بين خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
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