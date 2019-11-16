إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق السترات الصفراء في باريس

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، احتجاجات نظمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، لبدء مظاهرات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت مصادر، بأن اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمحتجين قرب محطة مترو بورت دو شامبيريه، فيما يستعد المتظاهرون للتوجه نحو محطة قطارات أوسترليتز جنوبي العاصمة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشرطة تدخلت لمنع مئات المحتجين من التظاهر في طريق باريس الدائري، مؤكدة استخدام قوات الأمن الغاز

المسيل للدموع لتفريق المحتجين شمال غربي العاصمة.

من جانبها، أعلنت شركة النقل العام الباريسية عن إغلاق أكثر من 20 من محطات المترو وسكك الحديد الجهوية السريعة، صباح اليوم السبت، في ظل مظاهرات السترات الصفراء، بطلب من الشرطة، بما فيها محطات تقع قرب الشانزليزيه وبرج إيفل وساحة الكونكورد والجمعية الوطنية.

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كما أدخلت الشركة تغييرات على مسار أكثر

من 50 حافلة في العاصمة.

واجتاحت مظاهرات "السترات الصفراء" فرنسا منتصف نوفمبر 2018، عندما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وسرعان ما توسعت أجندة المحتجين في فرنسا لتشمل قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، فيما امتدت الحركة إلى دول أخرى كي تصبح السترات الصفراء رمزا للغضب الشعبي في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المحتجين في فرنسا خلال ذروة الحراك أواخر العام الماضي 300 ألف شخص، ومن المقرر أن تنظم اليوم وغدا الأحد مظاهرات في باريس ومناطق مختلفة من البلاد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات.